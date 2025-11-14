Kontrowersyjna interwencja policjantów na stacji paliw
Szokujące wydarzenia na stacji paliw. Mieli bić i kopać - okazali sie byc policjantamiKRUCIUSZ
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Szokujące wydarzenia na stacji paliw. Mieli bić i kopać - okazali sie byc policjantamiKRUCIUSZ
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (7)
najlepsze
NIE MA SŁOWA O POBICIU, JEST TO "OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE", film z kamerki też ucięty do odpowiedniego momentu
https://dziennikzachodni.pl/obywatelskie-zatrzymanie-kierowcy-na-stacji-benzynowej-w-bedzinie-moglo-zapobiec-tragedii-mezczyzna-nie-byl-w-stanie-prowadzic/ar/c1p2-28157447
a
@vlodar: jak to nikt? A obywatel, za napaść na policjantów, za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym, i jeszcze za zakłócenie ciszy nocnej? ;)