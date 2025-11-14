Szwecja: oszczędności emerytalne zagrożone z powodu ekologicznych inwestycji
Fundusze emerytalne stoją w obliczu ogromnych strat po zaangażowaniu się w ryzykowne zielone projekty. Jak podają źródła, fundusz emerytalny AMF, którego właścicielami są szwedzcy pracodawcy i związki zawodowe jest zagrożony kwotą 1,9 miliarda koron.VoxClamantisInDeserto
Zagrożona kasa to 0,5% majątku funduszy. Inwestowanie wiąze się z ryzykiem.
