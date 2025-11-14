W szpitalu bieda i długi, a czterech lekarzy zgarnia 10 milionów zł
Szpital w Kaliszu przeżywa finansowy koszmar. Po latach złego zarządzania placówka ma 40 mln zł długu, a mimo to kilku lekarzy wciąż inkasuje astronomiczne kwoty. Czterech specjalistów rocznie kosztuje szpital aż 10 mln zł. W tym czasie pielęgniarki, które przez lata walczyły o swoje wyrównania, wciąż
Komentarze (90)
-6 lat studiów
-13 miesięcy stażu
-6 lat specjalizacji (na którą są limity)
Serio, wystarczy 6 lat studiów. Specjalizacja tylko dla chirurgów i anestezjologów, roczna, żeby zrobił zabiegi pod okiem doświadczonego chirurga.
A każdy kolejny rząd PO i PiS udawał, że tego nie widzi dopóki nie wybuchło w twarz. Przypadek czy $?
-chirurg
-anestezjolog
... ale po jaką cholerę specjalizację ma mieć psychiatra, endokrynolog, podolog (serio, a on i tak przy wrastającym paznokciu wyślę Cię do chirurga do zabiegowego) i inni? Po to są te studia medyczne, by na ostatnim roku zrobić "specjalność" (by odróżnić) z dziedziny, która Cię interesuje.
Ciekawe ile teraz za skóre mają
- Jeżeli coś jest na państwowym garnuszku to nie może stanowić "firmy" - robić długów i różne takie. Państwowe to państwowe - podpięte pod budżet i ściśle regulowane. Osoba zarządzająca szpitalem powinna mieć do maksimum ograniczoną swobodę. Rynek prywatny powinien być trzymany z dala od murów szpitala państwowego.
- Personel medyczny powinien dostawać wynagrodzenie na podstawie "stopnia zaszeregowania". Trochę pachnie komuną, ale skoro
Dodatkowo, jakk tylko widzi gdzieś za duża kumulację "unikalnych" zdolności to natychmiast szkoli osoby zastępujące, żeby nie tworzyć miejsc do szantażu przez pracowników. Skoro tak się da w prywacie, to da się również w służbie zdrowia.
@ChickenDriver2: Nie? A co z zadłużonymi gminami? Przecież to nie firmy. Nie tylko firmy mogą mieć długo, wszystko co ma osobowosc prawna może mieć dług. Do takich gmin państwo jeśli gmina nie przedstawi planu restrukturyzacji i wyjścia z zadłużenia, państwo wysyła wtedy zarząd komisaryczny.
A do szpitala kto wyśle? Właścielem jest zazwyczaj samorząd,
@lelek_kozoduj: Należy go skazać na odsiadkę. Stawianie zarzutów w tym kraju to śmiech na sali. W końcu osoby decyzyjne należy zacząć karać za niegospodarność i kolesiostwo.
A teraz proszę się odsunąć, bo pan doktor chce wjechać.
O proszę, w tym miesiącu złote Porsche panie doktorze?