Japonia mówi "DOŚĆ" zachodniej cenzurze. Nowa polityka ma chronić gry i anime
Rząd Japonii przygotowuje rewolucyjną zmianę w podejściu do anime, mangi i gier wideo. Nadchodzi koniec politycznej poprIGNPolska
Rząd Japonii przygotowuje rewolucyjną zmianę w podejściu do anime, mangi i gier wideo. Nadchodzi koniec politycznej popr
Komentarze (48)
najlepsze
@bregath: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Japonia ze swoimi grami, anime, filmami bije na głowę USA, które z krainy kowboi, Rambo, Terminatora ect stało się sojowym gównem, gdzie topem muzyki jest afroamerykanin ze złotymi zębami
@bregath: Ło panie ;) Akurat manga/anime są wypełnione silnymi/brutalnymi bohaterami zarówno męskimi jak i żeńskimi. Generalnie nikt nie pokaże w lepszy sposób silnej postaci kobiecej niż zrobią to Japończycy.
Czy my żyjemy w cyrku by lewak mówił co dobre a co nie... Niech oni idą WON prowadzić jakies własne firmy... zajmować sie ogródkiem i schroniskami...
Czemu... Pytam czemu oni się tak pchają do Polityki... będą zakazywać, cenzurować... WON!
Dość