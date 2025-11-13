Japonia w ostatnich latach ma o wiele ciekawszą, atrakcyjniejszą popkulturę niż zachód. Zachód, a zwłaszcza USA było atrakcyjne od lat 70 gdzieś tak do późnych dwutysięcznych tak do 2004 roku. Potem muzyka, moda, filmy, a nawet książki zaczęły być komercyjnymi zapychaczami na rynku.

Japonia ze swoimi grami, anime, filmami bije na głowę USA, które z krainy kowboi, Rambo, Terminatora ect stało się sojowym gównem, gdzie topem muzyki jest afroamerykanin ze złotymi zębami Pokaż całość