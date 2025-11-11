już od dłuższego czasu sie przyglądam Tuxedo, szczególnie interesuje mnie czy w końcu dopną linuxa na ARM, ale pytanie do linuksiarzy tutaj - uzywa ktoś na codzień tuxedo? jak wrażenie z touchpadem, czas pracy na baterii, wydajność samego systemu, grzanie się, glosniki itd.? Chętnie bym przytulił recenzję jakiegoś power usera, który uzywa na codzień. Na codzień klepie dużo k8s/Openshifta i zawsze mam ze 2-3 klastry lokalnie postawione i póki co jedynie macbook Pokaż całość