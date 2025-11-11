Oto laptop z Linuksem. Ma nawet dedykowane GPU NVIDII
TUXEDO InfinityBook Max 15 Gen10 to nowoczesny laptop z procesorami AMD Ryzen AI i grafiką NVIDIA RTX.PytanieZaPytaniem
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
TUXEDO InfinityBook Max 15 Gen10 to nowoczesny laptop z procesorami AMD Ryzen AI i grafiką NVIDIA RTX.PytanieZaPytaniem
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (62)
najlepsze
Good luck
@fervi: Ale totalnie pitolisz! W AI używa się praktycznie wyłącznie CUDA, Vulkana nikt nie używa, jeżeli
https://redlib.nadeko.net/r/swaywm/comments/1e8g8da/why_does_sway_still_not_support_nvidia/
Już pominę walki o Waylanda i ich standardy, a także fatalną wydajność OpenGLa
P.S. O jakiej dystrybucji konkretnie piszesz?
@andrzeh: co masz na myśli spowolnione? U mnie touchpad nie zawsze łapie. Żeby złapał muszę dłużej przytrzymać (np jakieś 0.5 sekundy, ale to wieczność przy klikaniu (╯°□°）╯︵ ┻━┻)
Edit:
https://www.tuxedocomputers.com/en/Where-are-we-with-our-TUXEDO-ARM-Notebook.tuxedo
Dalej są w p-----e :D
Bateria - nie mierzyłem, ale wydaje się słaba.
I coś ma nie tak z wiatraczkiem. Chodzi w jakiś p------y sposób. Próbowałem z ich supportem dojść ocb, ale jedyną opcję jaką mi zostawili to "niech Pan przyśle nam, zobaczymy"
5,3-calowy wyświetlacz WQXGA o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, z matową powłoką, proporcjach 16:10 i częstotliwości odświeżania do 300 Hz, jasność 500 nitów, kontrast 1200:1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, porty USB-A, USB-C, HDMI, RJ45 Gigabit LAN, port USB4, czytnik kart SD oraz gniazdo audio 2-w-1.
Duże HDMI + RJ45 + USB-C jeżeli ktoś potrzebuje.
Szkoda, że nie zrobili z AMD AI Max+ 395 i
@gl0wa: Problem w tym, że nie widzę żadnych benchmarków. Pamiętajmy, że Linux będzie lepiej zoptymalizowany do AI. Ale czy na tyle? Nie wiem.
Problemem będzie cena - 2 razy wyższa.
@fervi: jak poszukasz to znajdziesz. Ja sam kupując nowego laptopa kilka miesięcy temu wziąłem trochę więcej pamięci niż bym potrzebował w macbooku, głównie z "nadzieją" że się to przyda do uruchomienia trochę większych modeli. Pomimo że przepustowość tej pamięci jest większa niż w konfiguracji opisanej prez OPa tego wątku, to okazało się że w dalszym ciągu jest to za mało żeby korzystać na tym z większych
Jasność -> 400 vs 500 nitów
Odświeżanie -> 60 vs 120 Hz (nie ogarniam czemu Asus odwalił tutaj 60 Hz, ale do pracy mi
Komentarz usunięty przez moderatora