Właśnie tak działa wycena procedur przez NFZ. Nawet jak szpital wykonuje procedury i nie wpada w długi to nie zostaje mu na tyle żeby naprawiać lub kupować potrzebny sprzęt.



Każdy radiolog pracujący na NFZ wam powie, że najważniejsze badania, trudne, onkologiczne, ostrodyżurowe są wykonywane na najgorszym sprzęcie bo szpitali nie stać na lepszy.



Dobrze że teraz chcą dramatycznie obniżyć wycenę radiologii szpitalnej na NFZ