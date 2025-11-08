Szpital nie ma pieniędzy, więc założono zbiórkę na tomograf, potrzeba 3,5 milion
Potrzeba jest ogromna, bo od ponad roku nie działa tomograf śródoperacyjny szpitala w Zdrojach. Placówka nie może więc przeprowadzać skomplikowanych operacji u dzieci chorych m.in. na dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Najważniejsze, że jest kasa na TVN propagandaBrutus66
Komentarze (43)
@Pan_Misio: Dobrze że obsadzono już też stanowisko głównego specjalisty ds. różnorodności, inkluzywności i wizerunku pracodawcy w Totalizatorze Sportowym. Tak to nie wiedzielibyśmy na co kasę wydać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak izba lekarska nie chce otworzyć miejsc na studiach. Może by tak
w dobie nadchodzącej AI zacząć szkolić asystentów medycznych, którzy by robili podstawę badań i wywiadu z sztuczna inteligencja- a jak są jakieś problemy to wtedy lekarze- tylko róbmy z nich specjalistów a nie jak teraz- że co chwilę słychać jak lekarz bardziej zaszkodził pacjentowi....
Nikt nie chce zmienić systemu na bardziej wydajny
Każdy radiolog pracujący na NFZ wam powie, że najważniejsze badania, trudne, onkologiczne, ostrodyżurowe są wykonywane na najgorszym sprzęcie bo szpitali nie stać na lepszy.
Dobrze że teraz chcą dramatycznie obniżyć wycenę radiologii szpitalnej na NFZ
