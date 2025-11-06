Drogie wykopki, potrzebuje chyba #wykopefekt , bo zaczynam tracić rozum.

TL;DR: Zamówiłem kuchnię z frontami fornirowymi. (z Komfortu) Dostałem składankę w różnych kolorach + wygięte fronty. Reklamuję PO RAZ DRUGI to samo g---o, firma odrzuca reklamację mówiąc "fornir jest naturalny xD, elo".

AKT I Kuchnia w banan i kolorowe puzzle.

Cała historia:

Zamówiłem kuchnię z Komfortu na podstawie projektu i katalogu - wszystko ładnie jednolite, jasny fornir, elegancko wygląda. Płacę kasę, czekam, dostaję... no właśnie, co?

Kolor każdy inny z innej bajki. Usłojenie, to już nawet jest jakiś zupełnie inny klimat, ale ok! Usłojenia nie będę się czepiał - wiadomo allnatural i takie bzdury.

Co poszło nie tak:

Kolory jak w kalejdoskopie - widać, że różnią się kolorystyczne. W świetle dziennym nie było tak źle. Wieczorem każdy był z innej bajki, ale do przeżycia.

Front lodówki wygięty jak banan - dosłownie można tam wsadzić palec. Lodówka trzaska przy zamykaniu jak moja pękająca... po zamówieniu mebli z Komfortu.



Poleciało to na reklamacje.

Uznałem, że ok - mówcie sobie co chcecie o tych kolorach, ja wiem, że one są inne. Ale skoro wymieniacie je na nowe, to nie będę się z wami siłował. Dobrze, że chociaż zaakceptowali kwestie wygiętego frontu lodówki.

Uznałem, że no już nie może się aż tak różnić! Jakim cudem może złapać inny odcień? Prawda? :D

AKT II Minęło parę miesięcy, bo wiadomo, że to jest na zamówienie i musi minąć trochę czasu.

Dostałem drugie fronty:

Co mam na ten moment:

Kolory jak w kalejdoskopie - fronty w różnych kolorach. Nie "odcień", nie "usłojenie" - po prostu jeden front ciemny brązowy, reszta jasny beż. Wygląda jakbym kupował meble na allegro od trzech różnych sprzedawców i próbował to jakoś poskładać. I tak - ja rozumiem, że zwracana była moja uwaga na możliwe różnice w usłojeniu lub odcieniu, ale do cholery jasnej - to jest zupełnie inny kolor.

Front lodówki wygięty jak banan - dosłownie można tam wsadzić palec. Lodówka trzaska przy zamykaniu jak armata.

Pierwsza wymiana - to samo: wygięty front + inny kolor. Teraz wymienili znowu i... niespodzianka, znowu to samo.

Odpowiedź firmy na reklamację:

"Reklamacja niezasadna. Fornir jest naturalny, mogą być różnice. Front mieści się w tolerancjach producenta."

Ku**a, tolerancjach? Jakich tolerancjach? Palec wchodzący w szczelinę to tolerancja? A kolor jak z dwóch różnych drzew to też "naturalne usłojenie"? Fornir jest materiałem naturalnym, więc możemy sobie robić co chcemy! Elo mordo, nie mamy twego frontu.

Co mnie w-----a najbardziej:

W katalogu i projekcie wszystko było JEDNOLITE. Nigdzie nie było zastrzeżenia że "yo, możesz dostać tęczę kolorów"

Projektant: ani słowa o tym

Dopiero PRZY REKLAMACJI mówią "aaaa no widzisz, fornir jest naturalny"

Pytanie do Was:

Czy to normalne że fronty mogą się aż TAK różnić? Bo ja rozumiem odcień, jakieś usłojenie, ale to jest jakby mi sprzedali dęba a przysłali orzech.

Co mogę zrobić? Myślę o UOKIK albo sądzie w ostateczności.

Macie jakieś doświadczenia? Znacie się na fornirach? Czy ja już tracę rozum i widzę różnice kolorystyczne gdzie ich nie ma?