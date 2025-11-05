Ktoś przeczytał ten artykuł? Tam nic nie ma o leczeniu próchnicy tylko o naprawie szkliwa.



Szkliwo się nie regeneruje i ten środek rzekomo to zmienia.



Przy czym jak kogoś boli ząb, to ma zepsute znacznie więcej niż samo szkliwo. Szkliwo nie jest unerwione i nie boli. To ta najtwardsza, zewnętrzna warstwa zęba.



Więc do dentysty i tak się będzie chodzić, jak ktoś zaniedba zęby. Co najwyżej taki środek może znacznie polepszyć profilaktykę,