Próchnica może odejść w zapomnienie?
Naukowcy nazywają to odkrycie Świętym Graalem stomatologii. Jeśli wszystko się powiedzie żel będzie można po prostu nałożyć na problematyczne zęby, aby je odbudować bez bólu i kosztownych wizyt u dentysty. Pierwsze testy preparatu już potwierdziły jego skuteczność.gerwazy-oko
Komentarze (80)
Ludzie na leczenie zębów kredyty biorą, leczenie nie ortodoncję
@aresius: też polecam, ale nie należy zapominać, że istnieje genetyczna predyspozycja do próchnicy, która może zwiększać ryzyko jej rozwoju poprzez czynniki takie jak skład śliny, genetyczne uwarunkowania szkliwa i układ zębów.
Niektóre geny, np. AMELX, ENAM czy MMP20, wpływają na budowę i twardość szkliwa, co może zwiększać jego podatność na próchnicę.
Zmiany w genach takich jak DEFB1 mogą wpływać
Ja szoruję zęby 2x dziennie a ją czasami muszę zmuszać jak syna by poszła je umyć. Gdzie tu logika.
Gabinety się dostosują do zmian na rynku bez problemów.
To nie mały zakład 10 dentystów w mieście wojewódzkim będzie decydować czy stosować dany preparat, tylko Luxmed lub inny gigant sprzeda to po koszcie 1 plomby dominując rynek.
Pamiętaj: pacjent wyleczony to klient stracony.
@buczkog: Czego pochodną jest tzw. próchnica? Korporacji farmakologicznej czy twojej diety i utrzymywania dobrego stanu higieny osobistej? usuń zęby, nie będziesz miał kamienia i próchnicy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szkliwo się nie regeneruje i ten środek rzekomo to zmienia.
Przy czym jak kogoś boli ząb, to ma zepsute znacznie więcej niż samo szkliwo. Szkliwo nie jest unerwione i nie boli. To ta najtwardsza, zewnętrzna warstwa zęba.
Więc do dentysty i tak się będzie chodzić, jak ktoś zaniedba zęby. Co najwyżej taki środek może znacznie polepszyć profilaktykę,
ale jak to prawda - no to będzie wielki przełom
W polsce nfz stomatologiczny nie istnieje i dentyści to mają eldorado, a ilu ludziom zęby s---------i czy to aparatami czy naciąganiem na zbędne zabiegi to głowa mała.
a weź poproś o kofedram to się mało nie zesrają PANIE ZA TO SIĘ DOPŁACA!!! w innych krajach jest to standardem