Fala likwidacji porodówek w Polsce powiatowej. Dzieci nie ma i nie będzie.
Kolejna porodówka w regionie tarnowskim przestanie istnieć. Centrum Zdrowia Tuchów zamyka oddział w Dąbrowie Tarnowskiej.galaxico
Komentarze (120)
najlepsze
@SilesianPill: Przecież już w wielu miejscach się zamyka czy łączy szkoły.
+ okolice Poznania i Wroclawia...mniej wiecej pomiedzy
no i bodajze Mragowo ciagnie cale Mazury
@eko-port-karnowski: Nie ma obaw PiS został przez polaków odsunięty od władzy.
Na Wykopach jakichś czytam, że mieszkań mamy za mało jak na tyle ludzi, że szkoły nie wyrabiają i dzieci muszą się na zmiany uczyć bo ich