Horror w niemieckiej klinice. Pielęgniarz podawał pacjentom śmiertelne zastrzyki
44-letni pielęgniarz został uznany za winnego zabójstwa 10 pacjentów oraz 27 prób morderstwa. Przestępstwa miały miejsce na oddziale opieki paliatywnej kliniki pod Akwizgranem między grudniem 2023 a majem 2024 roku.Mężczyzna samowolnie podawał ciężko chorym pacjentom leki uspokajające i przeciwbóloStopa_Szopa
Komentarze (31)
najlepsze
Łudzka afera z pawulonem
Ratownicy bili się o ampulki
Żeby pomagać zejść z tego świata staruszkom itp
Człowiek przytomny zostawał sparalizowany i się dusił w karetce
Rodziny dostawały info ze nieststy starość
@michalson18:
Jaki tam koniec, lekarze którzy brali udział w całym procederze odsiedzieli 6 lat i dalej
@michalson18: Nie to, że paliwoda, ale krwa, człowieku, miej litość. Sama historia łowców skór ciekawa, tak jak właśnie to, że tak mało osób beknęło za to.
zapewne by nie prowokowac rasistowskich komentarzy