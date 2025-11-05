Portal zbierający dane o pogryzieniach, atakach i niebezpiecznych psach luzem.
Spotkałeś agresywne psy biegające luzem, byłeś świadkiem lub ofiarą ataku takiego psa? A może po prostu przeczytałeś news o kolejnym pogryzieniu w Twojej okolicy? Dodaj zgłoszenie na naszą mapę i pozwól, żeby ludzie poznali prawdziwą skalę tego problemu. Zgłoś. To ma znaczenie.ja_to_ktos
Komentarze (80)
Sam argument ze naglasnianie przypadkow agresywnych psow ma na celu tylko sianie paniki jest zwyklym urojeniem.
powinna być możliwość jeszcze załączania zdjęcia, wizerunek zwierząt nie jest w żaden sposób chroniony prawnie, a podejrzewam, że znajdą się chętni na udostępnianie zdjęcia takiego doga niemieckiego, który bez kagańca i smyczy biega obok bloków albo psiecka na terenie placu zabaw, kiedy kobieta przyszła sobie z takim "pieskiem", który niby jest przyjazny, ale skacze po wszystkich dzieciakach, nie każdy
@ekektrykpozdalnym: Temat aż taki zabawny?
