Generalnie na fajowerki mam wydalone, nie jara mnie to ani ich nie rzucam. Generalnie mam wrażenie, że Miszalski jedynie co robi to bawi się w kolesiostwo, ustawia swoich ludzi na stanowiska takich Nieszczęsnych Filipiaków z wykształceniem podstawowym na stołek gdzie bierze 20 koła na miesiąc. Jedyna dobra rzecz za niego to tylko ustawa krajobrazowa dzięki której widać jeszcze bardziej jak to miasto jest paskudne, gość widzę, że jedynie co jeszcze potrafi to Pokaż całość