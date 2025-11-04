Tyle osób pracuje w biurach JSW. Przez 30 lat, liczbę dyrektorów podniesiono
o ponad... 580 procent! W Biurze Zarządu pracuje około 560 osób, z czego niemalże jedna piąta to dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i kierownicy.bartcegielski
Komentarze (43)
- prezesi, dyrektorzy, menedzerowie, często z nadania politycznego, związkowego
- masa związkówcow którzy siedzą w biurach i nawet dołu nie widzieli
- masa administracji w biurach, gdzie wszyscy mają 13, 14tki i kartki pieron wie dlaczego jak na dół nie zjeżdżają i większość rzeczy mogły by firmy zewnętrzne robić
- przepłacanie za maszyny, urządzenia, towary, ubrania itd dostarczane za kopalnie
- do tego kreatywna księgowość przy sprzedaży węgla, blokowania odpadów na haldy co
https://youtu.be/yrc3lFCPbn0?si=RPANKwvmTvNjbJaX
Od 2021 do 2023 ceny węgla koksowego były ekstremalnie wysokie, wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. W 2023 wróciły do "normalności" i w 2025 już firma jest w stanie agonalnym.
Za takie zarządzanie majątkiem publicznym ktoś powinien wisieć, a nie być odwołanym i czekać na powrót po zmianie władzy.
Tylko nie piszcie o branży strategicznej, bo w USA nawet produkcja uzbrojenia jest prywatna, wystarczą dobre przepisy.