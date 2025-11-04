tak jest w większości, top politycy i ich żony/dzieci do zarządów i rad nazdzorczych a ci ''mniej ważni'' to dyrektorzy. vc-dyrektorzy itp specjalnie tworzą stanowiska pod nich. Sam w rodzinie (różowej) mam dwóch PiSowców i działaczy lokalnych, gdy PiS był u władzy jeden dostał stanowisko dyrektora (od spraw niepotrzebnych) w lokalnym oddziale w KRUSie, drugi gdzieś tam też w podobym urzędzie oczywiscie kilka miesiecy po zmianie władzy niepracowali juz tam a stanowiska Pokaż całość