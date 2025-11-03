Izraelskie wojsko wycofuje chińskie elektryki z powodu obaw przed szpiegostwem
W sierpniu br. Izrael zakazał wjazdu aut produkcji chińskiej na teren wszystkich baz wojskowych, teraz zdecydowano się na wycofanie służbowych aut osobowych produkowanych w Chinach. Ku rozwadze, ku przestrodze, od najlepiej zabezpieczonego kontrwywiadowczo kraju na świeciefunkmess
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
najpierw że tandeta
potem że niepewne, a co z częściami
potem że jednak dobra okazja
potem że orety zniszczą europejskich producentów itp