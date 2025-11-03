Oto siła Linuxa. AMD nie może wycofać sterowników
Ostatnie zamieszanie z zatrzymaniem wsparcia kart Radeon 5000/6000 nie dotyczy Linuxa. Sterowniki są całkowicie niezależne od Windowsa, a ten stworzony przez społeczność zastąpił nawet oficjalny od AMD, ze względu na lepszą wydajność. Nawet wycofanie AMD nie zatrzyma rozwoju.jestemjakijestem1212
AMD... jak kupowałem nowy sprzęt to preferowałem AMD za bardziej prokonsumenckie nastawienie niż konkurencja nawet jak taki AMD FX był co najwyżej średni w wszystkim poza ogrzaniem pokoju :P..... Jak się AMD szybko nie ogarnie to.... poniżej
Bo jak zwykle wali mi tu na kilometr windziarzem, który zawsze znajdzie jakiś egzotyczny problem w linuxie, który go nie dotyczy i nigdy nie będzie, a nie widzi ku...
https://currently.att.yahoo.com/att/linux-gamers-wont-affected-rx-143100968.html
System, który po świeżym starcie w-------a 4 GB RAM-u, odpala 80 usług w tle, z czego połowa to telemetria, a druga połowa próbuje ci na siłę wepchnąć konto online, Teamsy i Copilota. Każda ostatnią nowa aktualizacja Pajeetów potrafi