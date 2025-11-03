Opłata Mocowa 2026: Szok Cenowy dla Biznesu Wzrost o 60%!
W 2026 roku opłata mocowa dla firm wzrośnie aż o 60%. Sprawdź, jak fotowoltaika z magazynem energii może obniżyć rachunki dla firm.kristophorus
konsumencie w swoich rachunkach też będą mieli więcej do zapłaty.
wiele wskazuje że inflacji nie przewidują innej niż ta która powstanie z tytułu tych opłat.
Za towary z Chin nie zaplacisz wiecej.
Tym
Dla firm wzrośnie ze 140 do 220. Ile to procent rachunku? Czy jest to zauważalne w kosztach?
@paw1470: No o 40% wrośnie!!! Czego nie rozumiesz, trzeba jak najszybciej polexit zrobić i do Rosji się udać - tam nie ma żadnych opłat mocowych! bo nie ma żadnej mocy ;-)
To jest pikuś przy innych podwyżkach.
Na pewno znajdzie się jeleń co z tego powodu kupi instalację za 30000 i podwyższy sobie ubezpieczenie nieruchomości o 1000 rocznie.
Widzisz że cena rośnie. Robisz sobie z tego kalkulacje, analizujesz, inwestujesz.
A nowy-stary rząd robi to co poprzedni, czyli zamraża niską cenę dla tych, co olali inwestycje i mają wszystko w tyle, bo się pogłowie elektoratu musi zgadzać.