7-latek zasnął, mając w buzi żelki. Nie żyje
7-latek z warszawskiego Ursusa nie żyje. Chłopiec w niedzielę wieczorem jadł żelki. Najprawdopodobniej zasnął, mając je w buzi i w nocy się nimi zadławił. Gdy rano rodzice weszli do pokoju dziecka, już nie oddychało. Gdy ratownicy przyjechali na miejsce, walczyli o jego życie przez godzinę.Stopa_Szopa
Komentarze
