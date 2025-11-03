Najgorsze, że jako rodzic nie masz za bardzo możliwości temu przeciwdziałać bo dziecko jak będzie chciało to zawsze znajdzie sposób żeby przemycić coś do łóżka. Co z tego, że powiesz raz, drugi, trzeci skoro możesz mieć po prostu pecha i akurat dziecko sobie takiego żela gdzieś schowa, zamkniesz drzwi do pokoju i nagle zacznie się zajadać. Nawet jak będą tacy co będą trzepać pokój albo "rewizje" osobiste to co to da? Nie Pokaż całość