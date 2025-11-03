Unia pozbywa się Signala i WhatsApp. Matrix wkracza do gry
Kraje europejskie rozpoczęły szeroko zakrojony proces wdrażania platformy Matrix, otwartoźródłowego, zdecentralizowanego systemu komunikacji, który ma zastąpić popularne aplikacje należące do zagranicznych firm. Projekt zyskuje charakter strategiczny. Jego celem jest wzmocnienie niezależności...jestemjakijestem1212
-to nie jest pomysl uni tylko wykorzystanie od lat istniejacego protokolu
-nie, unia nie przejmie nad tym kontroli bo to projekt open source
-nic to nie zmienia w kwestii podsluchiwania was (jakby w ogole bylo warto XD), mozecie sobie stawiac nawet za torem wlasne serwery matrixa i korzystac tylko z nich
-matrix rowniez wspiera szyfrowanie end 2 end
-jakbyscie przeczytali cos wiecje
Skynet( ͡º ͜ʖ͡º)
Ja to polecam sobie najpierw poczytać z jakiegoś normalnego źródła, czym ma być cyfrowe euro i jak technologicznie ma działać, a następnie wejść na dowolne z tysięcy wykopalisk na ten temat na
Znaczy nie chodzi o prywatność komunikacji (przykładowo Signal stosuje szyfrowanie end-to-end i pewnie dlatego ich to boli) ale o możliwość inwigilacji. Czyli to jest kolejny
@Jossarian: Matrix też ma E2E.
@Kudlaty777: Chyba trzeba żyć pod glazem, by w roku 2025 myśleć, że to "tylko bardziej pasujące reklamy" XDDDDDDDDDD
A później będzie pikachu_face.jpg, jak się znowu okaże, że te "tylko reklamy" to klucz do wyprowadzenia całego kraju z europejskich struktur czy wsadzenia pomarańczowego orangutana na fotel najpotężniejszego