Świat wygląda tak. Jest alibaba. Taki selgros dla sprzedawców. Tam kupujesz hurtowo.



Następnie z Alibaby kupują dostawcy z Polski, z allegro, z aliexpresu, z temu i sprzedają towar z narzutem. Chińczyk daje mały narzut, ale Polak - narzut 100% bo przecież to polska marka sprzedaje xD



I teraz ktoś pisze że z temu coś jest toksyczne? To nie z temu. To wszystkie produkty z Chin takie są. Nawet te z allegro bo Pokaż całość