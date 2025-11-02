Większość artykułów z Temu i Shein ma szkodliwe substancje
Fundacja Warentest ostrzega przed toksycznymi i niebezpiecznymi produktami oferowanymi na platformach sprzedażowych Temu i Shein. Fundacja zbadała 162 artykuły, z których 110 nie spełniło unijnych wymogów bezpieczeństwa.darosoldier
- 61
Komentarze (61)
@Wszystko_albo_nic: Tylko sklep w jakimś stopniu odpowiada i może wycofać niebezpieczny produkt.
https://asset.action.com/image/upload/Code_99_Poster_recall_Kettlebell_10KG_3217083_PL_sm3gxg.pdf
mnie kurde zastanawia jakim k---a cudem coś może być na tyle radio-żeby przy dłuższym korzystaniu mogło "świecić" chyba najbardziej radioaktywną substancją jaką możemy spotkać jest granit, jest też szkło uranowe ale to niszowy towar i nie świeci.
Skoro posiadanie chałupy z kupą granitowych stołów co uwalniają radon jest git, a nagle ciężarki są be (ciężarki z którymi przecież nie śpisz nawet jak używasz codziennie) to co w
Następnie z Alibaby kupują dostawcy z Polski, z allegro, z aliexpresu, z temu i sprzedają towar z narzutem. Chińczyk daje mały narzut, ale Polak - narzut 100% bo przecież to polska marka sprzedaje xD
I teraz ktoś pisze że z temu coś jest toksyczne? To nie z temu. To wszystkie produkty z Chin takie są. Nawet te z allegro bo
https://www.test.de/Temu-und-Shein-Gefaehrliche-Schnaeppchen-6253491-0/
Stąd jak zależy mi na gwarancji to kupuje w kraju, ale w przypadku tanich lub "jednorazowych" produktów nie widzę powodu by finansować pośredników.