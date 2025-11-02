Warszawa: prawniczka w areszcie za podawanie wspólniczce środków poronnych
Prawniczka z warszawskiej kancelarii została tymczasowo aresztowana pod zarzutem podawania wspólniczce tabletek poronnych. Jej działania doprowadziły do utraty ciąży przyjaciółkikasia-nowak85
O co oskarżyć tą kobietę?
1. O morderstwo
2. O nielegalną aborcję?
Ale jak, wg. Lewicy, oskarżyć kogoś o morderstwo, skoro płód nie jest człowiekiem? ¯\(ツ)/¯
Tak swoją drogą to wg. Lewicy aborcja też nie może być nielegalna... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@eSUBA94: Przede wszystkim facet dopuściłby się morderstwa a ta biedna kobieta po prostu pomagała w aborcji. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakiej k---a przyjaciółki? Zawsze mi się wydawało, że przyjaciel to osoba bliska, prawie członek rodziny, a nie ktoś kto cię truje.