Halloween w Zacharzewie. Dzieci obrzuciły dom kamieniami https://wiadomosci.wp.pl/halloween-w-zacharzewie-dzieci-obrzucily-dom-kamieniami-7217179167582816a
Helloween zaczyna przybierać niebezpieczną formę
Grupa młodych osób w maskach odwiedzała domy w Halloween, prosząc o słodycze. Gdy jedna z mieszkanek nie otworzyła drzwi, młodzież postanowiła dać upust swojej złości.Dzejzkej
Komentarze
najlepsze
Dla mnie to zwykły wandalizm a nie psikus pod przykrywką Halloween
Za podawanie komuś leków itp. bez jego wiedzy możesz spodziewać się zarzutów, rozprawy i odsiadki.
Niedawno był tu wątek o głupiej babie co drugiej podawała środki wczesnoporonne.
ProTip: Za spalenie na stosie czyjegoś kota procedura jest analogiczna.
BTW, to takie samo przegięcie jak lany poniedziałek (śmigus dyngus), gdzie zrozumienie tradycji dzieciorom odjechało na wyższy poziom.
W obu przypadkach ewidentnie zabrakło wychowania przez rodziców.
Z tym, że w Polsce tradycja zielonych gałązek jest od dawna, więc choinkę można traktować jako kolejny element tej tradycji
Przez kilka poprzednich lat straszyli igłami w cukierkach. W tym roku wybijaniem szyb.
Szkoda, że przy kolędzie nie ma takich informacji.