Psikus, to historycznie przedstawienie wyrażające dezaprobatę za brak cukierków poprzez hałas i taniec. Dewastowanie miejsc bez cukierków to poprawczak. Rok temu jak mnie nie było 31.10 akurat w domu, to późnym wieczorem zastałem pomazaną klejem furtkę i wrzucone śmieci za płot. No ale tak jest jak ludzie nie tłumaczą dzieciom skąd się to święto wzięło, a do tego zostało z Irlandii/Szkocji po drodze z-amerakizowane i skomercjalizowane do rzygu.