Kolejne 26 miliardów z KPO. Na co tym razem zostanie przeznaczona kwota?
Początkiem grudnia tego roku do Polski ma trafić ponad 26 miliardów złotych z czwartego i piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu ?Odbudowy. Środki mają zostać przeznaczone na termomodernizację budynków jedno i wielorodzinnych, miejsca w żłobkach, dostęp do szybkiego internetu czy Branżowe CentFXMAG
Komentarze (43)
@S-Type: Sokole oko - wypatrzyłeś a myśleli że nikt nie zauważy.
ELITA SIE BAWI (╯°□°）╯︵ ┻━┻
@DziadLab: Dziadek, ale afera z horeca była taka gorąca nie dlatego, że wydano tam niewiadomo jakie pieniądze tylko, że można było sprawdzić na co te środki
@elokwentny-leon: Nie. Ty coś o tym piszesz. Ja twierdzę, że nie ufam ani odrobinę w rzetelne dysponowanie tymi środkami, skoro w miejscach gdzie można było to zweryfikować, wychodziły takie kwiatki.
Ty natomiast nie masz żadnego argumentu na zwiększenie tej wiarygodności, więc daruj sobie mądrości wujka z
xd a po co?
Tak powinno brzmieć pytanie w tytule.