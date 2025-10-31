Kto wozi Polaków w przejazdach na aplikacje?
Obcokrajowcy bez prawa jazdy, z sądowymi zakazami, poszukiwani... Stołeczna policja skontrolowała prawie 100 samochodów przewozu osób w Warszawie. 24 nie miało prawa jazdy, czterech miało sądowe zakazy i czterech było poszukiwanych w strefie Schengen.wscieklykabanos
Dlaczego pozwalamy gościom w Polsce łamać prawo i nie deportujemy ich od razu po popełnienu przestępstwa, tylko czekamy, aż zrobią to 3 czy 4 raz?!
Kto weźmie odpowiedzialność za to, jak oni w końcu kogoś potrącą i zabiją, bo nie zostali DEPORTOWANI?!?!
Prawda jest taka że jakby taryfiarze mieli uczciwy (możliwy do zweryfikowania cennik z kompleksową informacją o koszcie przejazdu przed jego rozpoczęciem) to dziś spora część ludzi korzystała by z oferty klasycznych taksówek.
@JohnFairPlay: No ale nie mieli. Sami sobie winni.Ile ja sie naszarpalem w zyciu z januszami kombinatorami, to moje :)
- Przemytnicy oraz gangi (z Europy, Afryki i Azji): cena 1 transportu to kilka tys $
- Korporacje: zyski sprywatyzować, koszty uspołecznić np. Uber
- Janusze biznesu: np. plantatorzy
- Właściciele hoteli, w których osądzani są imigranci
- Handlarze żywym towarem (w tym dziećmi)
