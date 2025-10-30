Zaostrzają się przepisy, ale i wdrożenia dotyczące prywatności i targetowania. Na przykład ruch z urządzeń IOS można już tylko odgadywać po IP. Parametry kampanii i inne pozwalające na identyfikację użytkownika urządzenia Apple obcinają. Mówiąc inaczej Meta ma coraz większe trudności z profilowaniem użytkownika, a to jest właśnie jej główny produkt - reklamodawcy nie chcą kupować wyświetlenia przez byle kogo tylko np przez kobietę w ciąży. Dodatkowo zbiegło się to z przejściem na Pokaż całość