Akcje Meta Platforms tąpnęły o 12% w jeden dzień
Wyniki lepsze od prognoz, a inwestorzy rozczarowani. Zuckerberg nie dowozi obietnic związanych z rozwojem technologii AI przez Meta. Akcje tanieją o 12% na początku czwartkowej sesji.przemyslaw-tabor
Komentarze (49)
to niezrozumienie co się wydarzyło, tzw. inwestorzy, czyli masa ludzi grających na akcjach lub ulica, jak niektórzy ich nazywają, zaczęła masowo kupować w związku z dobrymi informacjami. Widzący to duzi gracze zaczęli sprzedawać im akcje zasypując nimi popyt i dodatkowo spuszczając cenę o te 12%, aby wywołać panikę i odebrać na dole akcje, które sprzedawali po cenach kilkanaście procent wyższych.
za mocno to wszystko napompowane, zwłaszcza nvidia
Śliska żmija zjada własny ogon.