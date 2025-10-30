"Wielki Bu" złożył wniosek o azyl w Niemczech
Patryk M., pseud. Wielki Bu, który przebywa obecnie w areszcie w Hamburgu, nie chce powrócić do Polski. Znajomy prezydenwincenty1
Komentarze (40)
najlepsze
Jak tak dalej pójdzie to połowa PISu utworzy rząd na uchodźctwie w Budapeszcie pod skrzydełkami Orbana.
boi sie ze do czasu az otrzyma od kumpla ulaskawienie ktos mu moze morde obic
Komentarz usunięty przez moderatora
SOLIDARNI Z WIELKIM BU