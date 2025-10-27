Francuskie miasto wprowadza paszporty DNA dla psów.
W nawiązaniu do wpisu, który pojawił się dzisiaj na mirko od pewnego użytkownika. W komentarzu więcej.reaction_c
Komentarze (33)
najlepsze
PS: elementem testu na ojcostwo jest po prosu określenie profilu genetycznego i porównanie potencjalnego dziecka,ojca i ew. madki... na upartego dziadków i innego wujostwa
PPS; koszt pojedynczego profilu dla ssaka bo poza związkiem kynologicznym robią to praktycznie hodowcy wszystkiego nie przekracza 200pln a z porównaniem na poziomie wykluczenia ojcostwa
W powiązanych linki jak to działa. Szczególnie ciekawy jest przypadek z Hiszpanii:
@Analny_Rozrabiaka: Dlaczego by nie miało zadziałać? serio pytam, jestem techniczny i nie znam technicznego powodu ale może jest taki społeczny i/lub organizacyjny
Różne miasta w różnych krajach mają to inaczej zorganizowane, ale są punkty wspólne:
1. Obowiązkowy paszport DNA psa (są rozwiązania, że właściciel psa płaci, są bezpłatne)
2. Za brak takiego paszportu - kara
3. Służby miejskie pobierają próbki odchodów nie sprzątniętych
@dktr: @reaction_c : koszt badania ile wiem to poniżej 30euro więc nawet jak co dziesiąty nie zostanie wykryty to i tak wychodzi 'na plus'
Pies z chipem, książeczką zdrowia z aktualnymi obowiązkowymi szczepieniami i badaniem DNA.
Pontoniarz bez niczego.
XD