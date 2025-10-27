Myślałem że testy DNA( na ojcostwo) są zakazane w francji pod surową karą... To już psy mają więcej praw niż połowa ludzi :/

PS: elementem testu na ojcostwo jest po prosu określenie profilu genetycznego i porównanie potencjalnego dziecka,ojca i ew. madki... na upartego dziadków i innego wujostwa

PPS; koszt pojedynczego profilu dla ssaka bo poza związkiem kynologicznym robią to praktycznie hodowcy wszystkiego nie przekracza 200pln a z porównaniem na poziomie wykluczenia ojcostwa