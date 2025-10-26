Cegielnia Nalepów w środku Brazylii
Jadąc przez Brazylię minąłem cegielnię nazywającą się: "Nalepa". Wszedłem do niej zapytać, czy mówi ktoś po polsku. Chwilę później nagrywałem materiał o rodzinie Nalepów i o tym, jak produkowane są cegły.mateoaka
Gdzieś już o tym pisałem, Polska i Polacy mają mega renomę, powinniśmy być z siebie dumni.
Nasz język ewoluuje i się zmienia, tam w małych społecznościach ten proces jest pewnie dużo wolniejszy, mają co prawda naleciałości z portugalskiego ale mimo wszystko słychać ten "staropolski".