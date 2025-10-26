Chyba w "Przez świat na fazie" był odcinek o całej wiosce polskiej w Brazylii. Świetne jest to, że ludzie tam posługują się polszczyzną z czasów kiedy ich dziadowie opuścili kraj, więc słychać było typo wschodnie "zaciąganie".

Nasz język ewoluuje i się zmienia, tam w małych społecznościach ten proces jest pewnie dużo wolniejszy, mają co prawda naleciałości z portugalskiego ale mimo wszystko słychać ten "staropolski".