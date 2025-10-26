Wykop Efekt: Pomoc dla WYKOPKA po WYPADKU - Do tego depresja, zaburzenia lękowe Cześć, Najmocniej przepraszam, że pozwalam sobie dać link z prośbą o pomoc ale wsystko to juz tylko się nawarstwia. Liczę na ludzi o dobrych sercu jak nie możesz pomóc symboliczną złotówką to przynajmniej WYKOP
LINK DO ZBIÓRKI: https://pomagam.pl/73yc7m
@brambi: Patrząc po trasie to jechałbym około 30km/h
@KilY: bez przesady, normalna tego typu droga, gdzie bez problemu zmieszą się 2 osobówki, no chyba, że jedzie wykopek, to wtedy panika i hamowanie awaryjne, bo z naprzeciwka ktoś jedzie, a on nie czuje swojego samochodu i nie wie gdzie się kończy. Tak samo sam stan tej drogi, oprócz miejsca gdzie wrzucił OP, jest względnie ok, szału nie ma, ale też nie ma dziury na
Jeśli orzekł o winie zarządcy drogi to walcz o odszkodowanie z OC zarządcy drogi.
@Amaya_Polska: Dla przykładu, rowerzysta na chodnikowej ścieżce rowerowej ma dopuszczalny limit 50 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h poza. Co nie znaczy że jest to bezpieczne.
90 km/h to uogólniony limit poza obszarem zabudowanym, niezależnie od stanu i jakości drogi
Dostosowanie prędkości do warunkow na drodze i kierowanego pojazdu, leży gestii kierowcy.
Całe szczęście że nie było tam rowerzysty, bo wyprzedzając przy 80 km/h na tej drodze byś go mógł zabić.
Link street view tego miejsca poprosimy.
@Amaya_Polska: to kto naprawial ten samochod?