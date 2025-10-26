Zysk Porsche spadł z 4 miliardów w 2024 do 40 milionów euro w 2025
W międzyczasie firma szykuje się do wycofania spalinowego 718 i Caymana. Wybrano też nowego CEO firmy.kastrator2
Komentarze (158)
@4x80: OOO TY BRAWAGU, HOMOZEKZUALIŹDZI TO NAJBARDZIEJ WYGSZTAUCENI I BOGADZI LUDZIE ONENENEN111
Pamiętam, że jak byłem na studiach sto iat temu to była beka z samsunga, że chiński telefon dla biedaków, bo tylko nokia i sony ericsson xD
Nowe modele to totalna porażka. Jakość wykończenia w środku na poziomie Škody, ceny jak za Bentleya, a defacto przepłacasz za Audi. Cayman elektryczny miał być dwa lata temu i co? Taycan traci na wartości bardziej niż cokolwiek. Wciskają ludziom A8 w paskudnej
Robiłem auta w sumie u trzech różnych dealerów/aso. Jak mówię - niech giną
911 to zdecydowanie ich najbardziej kultowe auto, ale poza wspomnianymi bardzo niszowymi wersjami nigdy nie miało podjazdu do włoskich aut sportowych pod względem prestiżu i ceny.
@BoloTrampolina a moja córka studiuje prawo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Płaciłeś 200 zł za pizzę, której jakość z roku na rok i tak spadała. Nagle przychodzi pan chińczyk i pokazuje palcem - 'popatrz europejski d*wnie: ta pizza to placek z sosem mięsem i serem - żadna filozofia. To nie jest spotkanie z najwyższym. Możemy zrobić lepszy za 100 tysięcy złotych'. No i ten koniec bańki to właśnie koniec zarabiania potężnej kasy na podstawowe dobro jakim jest auto. To