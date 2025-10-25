"Zaraz się zawali". Dom trafiony rakietą ciągle nieodbudowany
- Minął miesiąc i nikt palcem nie kiwnął - mówią Interii państwo Wesołowscy z Wyryk. W ich dom trafić miała rakieta wystrzelona z jednego z sojuszniczych myśliwców neutralizujących drony-wabiki. Sprawdzamy ile zostało z obietnic władz o odbudowie domu. Wnioski są smutne.Metris
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
@Aleale2: Ten dom też wygląda jak z memów o ruskich, brakuje tylko portretu Putina i dywanu na ścianie. Mojego kolegi babcia żyła w bardziej komfortowych warunkach na wiosce w latach 90, gdzie było 50 domów.
Czym on się zajmuje. Ile mamy domów na które spadła rakieta?
@Sark:
Klasyk.
Jak PiS coś o-----e to "Kaczyński to dyktator i k---s".
Jak POKO coś odwali to "PiS jest taki sam a Kaczyński to dyktator i k---s". XD
Użytkownik @Sark jest naćpany tvn-enem.
@J3bacz2000: Już tak jeden napisał xD
https://wykop.pl/link/7819423/zaraz-sie-zawali-dom-trafiony-rakieta-ciagle-nieodbudowany/komentarz/133780765/kolejny-przyklad-na-traktowanie-obywateli-przez-panstwo-ktorym-aktualnie-zarzadza-ten-pan-czym-on-sie-zajmuje-ile-mamy-domow-na-ktore-spadla-rakieta#133781987
Jest sfrustrowany tym co zrobiło państwo i może chcieć się im odpłacić.
Debile u władzy takich rzeczy nie rozumieją.