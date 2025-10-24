Agresywny pies zaatakował w Gdyni! Właściciel słono zapłacił, eksperci biją na a
Kolejny niebezpieczny incydent z udziałem agresywnego psa. Na Placu Kaszubskim w Gdyni owczarek niemiecki ugryzł przechodnia, tym razem chociaż mandat dostał, mały bo mały do sprawy ale jednak.priom
Komentarze (26)
Wolontariusze ratują je, a potem wystawiają do adopcji
Przykład 1
Przykład
@Mochizuki: Po prostu dla części z nich to taki sam biznes jak każdy inny. Reklama z biednym kubusiem pitbulkiem wyświetli się w Pomponiku i Jesiki wpłacą kilka tysięcy złotych na tego psa. Czym więcej takich psów tym większy profit. ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Aż korci, żeby zakopać za tak bezczelne kłamstwo. 500 zł to dużo? Cofnęliśmy się do 1995 roku czy co? To są śmieszne pieniądze, które ledwo da się nazwać karą. Tu minimum powinno być 5000 kary.
Niech on się buja z ubezpieczalnią, traci czas, udowadnia a na koniec ochłap mu oddadzą (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
To nie zmienia faktu, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. Bo jeśli nawet takie psy są agresywne to znaczy, że ludzie się nie nadają.
Odwróćmy sytuację. Wyprowadzasz na spacer drwala, grzeczny on jest ale jak się poczuje zagrożony to sieka pieska.
Mandat 500zl jak akurat wyjdzie.