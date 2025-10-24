Miałem owczarka niemieckiego i właściciel musiał być kompletnym i nieodpowiedzialnym idiotą, aby tak c-----o go wychować. Te psy od strzała uczą się posłuszeństwa czy sztuczek. Mój zdechły już pies był nawet największym przyjacielem dwóch kotów, które miałem w domu.



To nie zmienia faktu, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. Bo jeśli nawet takie psy są agresywne to znaczy, że ludzie się nie nadają.