Polska oszczędza na badaniach. Coraz mniej wydajemy na rozwój i innowacje
W 2024 roku łączna wartość krajowych nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) sięgnęła 51,5 mld zł. To spadek o 3,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem poinformował Główny Urząd Statystyczny.Bobito
@Scybulko: Ale badania mogę skończyć się fiaskiem. Wyobrażasz sobie co zrobiłby wykopki gdyby jakiś urzędnik zatwierdził milion złotych na badania które nie okazałby się światowym odkryciem?
A milion to grosze, czasem nad czymś pracuje się latami i kosztuje to dziesiątki milionów.
Nawet na utrzymanie radioteleskopu pod Toruniem pożałowali.
@zwirz: Dla niemca.
@Arnie123: Jeszcze dla "przedsiębiorców" na jachty trochę jest.
@Apdl: wiadomo, że rządzi POPIS, ale to właśnie Mentzen miał być alternatywą dla PO i PiSU
( ͡° ͜ʖ ͡°)