Bo Polska od zawsze handlowała jedynie tanią siłą roboczą, jak wam mówią, Polska była spichlerzem Europy, to mówią, że Polska byłą źródłem taniej siły roboczej w postaci niewolników których nazywano "chłopami" ci natomiast swoją drogę do wolności zaczęli od zaborów, dziś coraz bardziej dążymy do tych minionych czasów, bo w kraju w którym rządzący zamawiają sobie wyroki na potrzeby polityczne, w którym każdy aspekt życia reguluje państwo, dalej jesteśmy tymi samymi niewolnikami