Haruki Murakami nie ma Nobla, podobnie Julian Barnes, a obydwu się ta nagroda z literatury po prostu należy... Nie mam nic do Olgi Tokarczuk, bo jest dobra, a nawet bardzo dobra (świadomie pomijam kontekst politideologicznej wojenki polsko-polskiej, bo ona zaburza kontekst i zmniejsza zasługi), ale przy tych dwóch gigantach pióra, wypada nasza krajanka zwyczajnie blado.