Ogromny wzrost mocy w ROG Xbox Ally. Wystarczy zmienić Windows na Linux
YouTuber postanowił sprawdzić, jak ROG Xbox Ally radzi sobie po zainstalowaniu dystrybucji Bazzite.ochucki
Zwłaszcza Wieśmak 3, gdzie na 8W(Quet) klatkuje na ustawieniach SteamDeck, oraz są trzaski w dzwięku na windows, to na linux chodzi płynnie i nic nie trzaska.
Tyle, że pod spodem jest to ten sam stary Windows.
Bazzite OS jest tak zaprojektowany, aby wyeliminować procesy i działające serwisy w tle do minimum.
Aby to działało podobnie Microsoft musiałby przerobić system na którym to działa, zrobić jakąś wersję Windows Lite Edition czy coś w tym stylu, która bazowo miałaby bazowo wyłączone procesy,
@hurdlejade: ale czekaj xD ty winisz system operacyjny za to że ASUS montuje LCD? xDDD
@hurdlejade:
pisze to gość który nie potrafił odnaleźć informacji o tym jaki ekran ma konsola. xD - pewnie wina Linuxa.
Jakbyś się dalej gubił. Mała podpowiedź - masz tam nawet video, dla takich bystrzaków których taka ściana tekstu przerasta.