Znaczy nie wiem skąd się ludzie dziwią. Microsoft przedstawiając XBOX Ally powiedział, że opracowali specjalny Xbox Handheld mode.

Tyle, że pod spodem jest to ten sam stary Windows.

Bazzite OS jest tak zaprojektowany, aby wyeliminować procesy i działające serwisy w tle do minimum.



Aby to działało podobnie Microsoft musiałby przerobić system na którym to działa, zrobić jakąś wersję Windows Lite Edition czy coś w tym stylu, która bazowo miałaby bazowo wyłączone procesy, Pokaż całość