55 milionów to mniej więcej tyle ile obecna władza chętnie rozdaje urzędnikom i wybranym instytucjom w formie dopłat z naszych podatków by testować czterodniowy tryb pracy. Musicie się zdecydować, czy chcecie taką władzę która tak robi czy nie. Bo tak decydowaliście w wyborach. Jeśli się z ich modelem władzy nie zgadzacie to trzeba odwołać rząd i rozpisać nowe wybory.