Dramatyczna sytuacja finansowa szpitala w Myślenicach. Mieszkańcy zaniepokojeni
Coraz trudniejsza sytuacja finansowa szpitala w małopolskich Myślenicach. Placówka ma już prawie 55 milionów złotych długu. Samorządowcy tłumaczą, że to efekt opóźnień w płatnościach z NFZ i rosnących kosztów utrzymania.Bobito
Tymczasem, pierwszy z brzegu, szpital Biegańskiego w Grudziądzu ma 420 milionów długu, a lekarze nadal narzekają na niskie zarobki. Przypominam, że wynagrodzenia w takich placówkach zjadają ~80% budżetu.
...i zakłady pogrzebowe
Mamy wojne do wygrania z moskalami a nie jakieś szpitale.
@zubrzpuszczy: I teraz jeszcze muszą odbudować (na co nie mają kasy), a jak nie odbudują, to dostaną karę (na którą kasy też nie mają).