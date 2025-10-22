Tez mi odkrycie. Z dzisiec lat temu na studiach mialem kolege ktory chwalil sie ze nigdy go nie zlapano na jezdzie samochodem po spozyciu bo, jak on to ujął, posiada umiejetnosc wydychania w alkomat swieżego powietrza, ktore w tym samym momencie zaciaga innym otworem. Logiczne ze nosem nie mogl bo pluca byly zajete wydychaniem. Zostaje d--a.

Dorosly chlop na studiach inzynierskich.

Dobrze ze pokrowca z siedzenia nie wciungło.