Koszmarny wypadek w Hucie Częstochowa. 37-latek wpadł do kadzi z rozgrzaną stalą
Tragiczny wypadek w Częstochowie. Na terenie jednej z hut doszło do wstrząsającego wypadku. Mężczyzna wpadł do kadzi z gotującym się metalem.Trzebieslawice
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
artykuł napisany typowo pod klikanie
jaki to proces metalurgiczny wymaga doprowadzenia stali do wrzenia?
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Niestety, ale @staryhuop0 ma rację, nie ma szans, że cokolwiek go "odcięło", bo do kadzi ze stalą nie da się wpaść - gęstość stali to 7.8 g/cm³, czyli ok. 7,8x więcej od gęstości ciała człowieka, co powoduje że nie można się w surówce zanurzyć głębiej niż na kilka centymetrów, w dodatku przez zjawisko Leidenfrosta ciało bardzo słabo odbiera temperaturę od
Tam co druge zdanie przeczy poprzedniemu. Co za gówniany artykuł!
Zakładam, ze chłop nie przeżył, ale z artykułu się tego nie dowiemy.
Ciekawy jestem czy w choć jednej z krajowych hut, pracuje jakaś kobieta przy obsłudze kadzi.
#rownouprawnienie