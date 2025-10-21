O zgubnych skutkach znajomości z internetu. Co wydarzyło się w Świętochłowicach?
"Wyobraźcie sobie: umawiacie się na randkę, serce bije szybciej, a w głowie układacie już listę tematów do rozmowy. Niestety, dla pewnego mieszkańca Świętochłowic wieczór zakończył się nie kolacją przy świecach, a policyjną interwencją. Ta historia szybko z romansu zamieniła się w kryminał."paramedix
Komentarze (78)
najlepsze
Napad się powiódł, tylko nie pomyśleli że wciąganie listonosza do swojego mieszkania to głupi pomysł. Dostali po kilka lat.
Ależ mnie wkurza ten zwrot. "Grozi im". A jak często sądy wymierzają maksymalny wymiar kary? Jak często więźniowie wychodzą sporo wcześniej za dobre zachowanie? Niestety to, że im grozi, nie znaczy, że tyle dostaną, a raczej marna szansa.
@An-Dagda: Ziom, to nie wspólczesność. Wtedy policjanty robiły jeszcze większe gały niż 5 lat temu na zgłoszenie z nieuczciwym sprzedawcą na allegro. Nie było
A beczało zapamiętajcie jedno. Jak się umawiacie z kimś z internetów to w miejscu publicznym.
Jestem w stanie postawić dowolne pieniądze że ona dostanie znacznie mniejszą karę.
@masz_fajne_donice: zakład stoi. Uważam, że nie zostanie ukarana (kurator i 30 godzin prac społecznych to nie kara)
Tymczasem:
Wieczór, para wchodzi do lasu i idą spacerem w głąb.
W pewnym momencie kobieta mówi:
- Boję się iść dalej. Jest ciemno.
Nie robiąc tego, sami sobie ładujecie kosę w dpę.
@wysylamnudesy: mój max to samotna matka, która mówiłą że potrzebuje ambitnego mężczyzny do opieki nad dzieckiem. Poza tym parę julek i julkowych problemów. Ale za to znajomy X poderwał 15, 16 letnią małolatę na baletach. Laska full dojrzała etc. Gdyby nie to, że przypadkiem zajrzał do jej karty rowerowej czy szkolnej, dzisiaj mogliby z niego zrobić Boxdela. Od razu dał
I tak samo jak idę do sklepu którego lokalizacje znalazłem w internecie to powinienem bardziej uważać niż jakbym go znalazł np. przejeżdżając obok,
@An-Dagda: można urabiać.