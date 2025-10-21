I jaki to ma związek z internetem? Do ataku doszło przy prawdziwym spotkaniu, a do takiego nie jest wymagane poznanie przez internet. Wystarczy tylko że kandydat (lub w tym przypadku kandydatka) na drugą połówkę jest człowiekiem. W średniowieczu jak nie było internetu to nie było rabunków na tle matrymonialnym?



I tak samo jak idę do sklepu którego lokalizacje znalazłem w internecie to powinienem bardziej uważać niż jakbym go znalazł np. przejeżdżając obok, Pokaż całość