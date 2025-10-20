Ciągnik z naczepą zastawił wyjazd z remizy w Kostrzynie mandat na 100 złotych.
W Kostrzynie nad Odrą Mercedes-Benz Actros na polskich rejestracjach, prowadzony przez obywatela Zimbabwe, zastawił wyjazd z remizy strażackiej, bo kierowca poszedł na zakupy.Chelik
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
@fortysix2: spoza
Wiem jak jeżdżą i jaki poziom prezentują. Niemniej naprawdę te duże molochy co mają auta na litewskich blachach otworzyły tam szkołę jazdy etc. Poszukaj na 40ton.net. Był artykul o tym. Nie pamiętam tylko dokładnie o jakim kraju było pisane: Afryka czy Azja.
Nierealne, bo prawo tego nie przewiduje. Ale kwota mandatu jest po prostu śmieszna.
@iron_fox2: realne po zmianie prawa (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
100 zł za zastawienie wyjazdu Straży Pożarnej
¯_(ツ)_/¯
Niewzruszon.