Jest drogo, bo janusze biznesu nakupowali mieszkań pod wynajem w kredycie i teraz się kisza ze swoim betonowym złotem. Obserwuje rynek najmu w Warszawie i ogłoszenia wiszą miesiącami. Eldorado się skończyło, wynająć trudno, a sprzedać to zapomnij. Jeśli rząd nie będzie mieszał, to w przyszłym roku będzie ciekawie.