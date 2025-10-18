Warszawa jednym z droższych miast w Europie, jeśli chodzi o wynajem mieszkań
Czynsz za trzypokojowe mieszkanie w Warszawie zabiera ponad 40 proc. średniego dochodu - pod tym względem jesteśmy w czołówce w Europie.Bobito
Może za kilka lat jak AI przewietrzy trochę biura to się jednak zmieni, zobaczymy.
@dziacha: no to tylko potwierdza dużą podaż nowych mieszkań.
A może jednym z najgorszych pod względem zarobków?
@wqeqwfsafasdfasd: Masz 100% racji. Wszyscy wiemy, ze przed wejściem do Unii Polacy zarabiali więcej niz Niemcy.
@artrdako: No i jak żyć wsród takich durniów?>
nie, Warszawa jest tanim miastem na tle innych w Europie.