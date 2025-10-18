"Matka Madzi" szykuje się do wyjścia z więzienia
Katarzyna W. skazana za zabójstwo półrocznej córki Madzi z Sosnowca, odsiedziała już ponad połowę 25-letniego wyroku. Według informacji Onetu, przygotowuje się do życia na wolności, zmieniła nazwisko i stara się być wzorową osadzoną. W 2032 roku będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienieNeobychno
Komentarze
Kibole, gangusy, pdfy, ćpuny, menele, socjopaci... dzieciobójczyni to łakomy konsek, powiew świeżości we "freakach".
W kraju rządzonym przez kibola to aż grzech nie wziąć takiej gwiazdy do uwielbianego przez patriotów "sportu" i
Co znaczy GIA? Czytam wykop średnio raz na kilka tygodni i co wchodzę to Wykopki wymyślają sobie nowe słowa
nie wiem co ludzie mają w głowie? czemu to zrobiła? chyba nie było nigdy na to odpowiedzi?
opętanie złym duchem czy co?
