To nie pierwszy atak psów ze strzelnicy w Raculi. "Ja i córka byśmy nie żyły"
Psy ze strzelnicy, które zagryzły mężczyznę, atakowały już wcześniej. Pani Agnieszka padła ich ofiarą trzy lata temu.mieszkamzmamusia
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Psy ze strzelnicy, które zagryzły mężczyznę, atakowały już wcześniej. Pani Agnieszka padła ich ofiarą trzy lata temu.mieszkamzmamusia
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (63)
najlepsze
Rozmówczyni wielokrotnie podkreśla, że właściciel strzelnicy - były policjant i instruktor strzelectwa
@Apdl: xD
Dom wariatów
aha xd teraz mu pewnie dadzą mandacik na 800zł i pewnie też się odwoła