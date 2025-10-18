Policja w końcu przyjechała. - Trudno uwierzyć, ale po trzecim telefonie i to już do domu naszego, dopiero po godz. 23 - wspomina kobieta. - Poinformowali nas, że dwa razy ktoś radiowozy odwołał, bo nikogo nie ma w lesie i nic się nie stało - mówi nam pani Agnieszka. I jak mówi kobieta, powiedzieli jej, że "ma się domyśleć, dlaczego".



Rozmówczyni wielokrotnie podkreśla, że właściciel strzelnicy - były policjant i instruktor strzelectwa Pokaż całość