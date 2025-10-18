Copilot będzie widział wszystko na twoim ekranie. Microsoft szykuje kontrowersje
Copilot będzie mógł widzieć to, co użytkownik ma na ekranie. Kolejnym krokiem ma być możliwość wykonywania działań przez AI na komputerze, np. edytowanie folderów, co Microsoft testuje w programie Copilot Labs.FredOnizuka
@bodzar: koniecznie poleconym, do samego Billa Gatesa ;)
https://wykop.pl/link/7812799/niemiecki-land-porzuca-microsoft-40-tysiecy-urzednikow-przechodzi-na-opensource/komentarz/133609819/do-pierwszego-wlamu#133616077
Nie zaśmiej się wyzwanie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszystko ma iść do chmury, AI ma to przeanalizować a Pan Amerikan dostać gotową informację co jest przydatne a co nie.
Oczywiście użytkownik ma za to wszystko zapłacić, wiadomo
okej XD