Śmiechu warte, chinole największy złodziej technologii teraz krzyczy , że bez ich zgody nie można nic zrobić ale jaja.

Z tymi metalami ziem rzadkich może być tak jak z jedwabiem, który był za drogi i stworzono sztuczny. Już przecież od dłuższego czasu trwają obiecujące próby z azotkiem żelaza . Ale może to dobrze, że tak się dzieje, może ta sytuacja spowoduje rozpieprzenie struktur tych biurokratów w Brukseli i przemysł wróci do Europy.