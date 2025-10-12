O co chodzi z tymi pierwiastkami ziem rzadkich.
"Chiny nałożyły regułę 0,1% "de minimis" na ich pierwiastki. Oznacza to, że jeżeli gdziekolwiek na świecie, nawet w Przasnyszu w Polsce powstanie pralka gdzie zostanie wmontowana nowoczesna bateryjka za kilka groszy z Chin, to producent będzie musiał mieć zgodę Pekinu."Dawid_Kwlk
Komentarze (53)
a) Agentką opłacaną przez Chiny
b) Pożyteczną idiotką działajacą na rzecz Chin
Niepotrzebne skreślić.
Mamy posłów którzy na kolanach biją łbami pokłony podpełzajac pod tron Urszulki, po byle ochlap z panskieg stołu - marność czuję.
Z tymi metalami ziem rzadkich może być tak jak z jedwabiem, który był za drogi i stworzono sztuczny. Już przecież od dłuższego czasu trwają obiecujące próby z azotkiem żelaza . Ale może to dobrze, że tak się dzieje, może ta sytuacja spowoduje rozpieprzenie struktur tych biurokratów w Brukseli i przemysł wróci do Europy.
- każda firma co kradła technologie - wypad z rynku światowego
- firma co trzyma z firmą wyzej - to samo
- cło 200% dopóki nie odpłacą za skradzione technologie
- naukowcy z Chin - wypad z naszych uczelni itd.
I
@thedi1957: USA tak samo się rozwijało. Cały Hollywood powstał na piractwie własności intelektualnej z Europy i USA tak się rozwijało. Do pewnego momentu oczywiście kiedy było przełączenie wajchy ze złodzieja na policjanta
Pytanie czy Puchatek robi to na poważnie czy "papuguje Trumpa". Jeśli papuguje to po prostu te firmy kupią za Nx tyle na "czarnym rynku" jak Ruscy kupują na przypale towary pomimo sankcji. A w międzyczasie będą naciskały Biały Dom żeby coś dał Xi w zamian za przywrócenie statusu quo.
Jak to jest na poważnie to oprogramowanie nie jest problemem bo jednak
@Czytelnik30: No nie za bardzo rozumiem o co występować? To chodzi o to, że jak kupujesz zrafinowane w ChRLD metale to oni będą pytać "do czego?" - jak im się nie spodoba co tam robisz to następnym razem nie wyślą i elo.
@Rzezimieszek84: Przecież już jesteśmy. Węgiel do domów się importuje od dawna. Gaz, ropę itd to już w ogóle