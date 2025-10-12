Pieski chcą się tylko pobawić...
Filmik pokazujący, jak niebezpieczne są stada zdziczałych, bezpańskich psów. Starsi może pamiętają, a młodsi niechaj zobaczą. Nagranie z Meksyku, ale dobrze oddaje realia polskich wsi i małych miasteczek te kilkanaście lat temu...patryk-wuwuw
Komentarze (56)
W samym 2024 doszło do ponad 30 000 pogryzień.
Patusy-wlasciciele są bezkarni, bo nie grozi im nic albo max 500zl, a pech chce że żaden pies nie pogryzł jeszcze rodziny polityka, więc ci mają to w dupie.
A sprawę można załatwić bardzo łatwo:
Po pierwsze każdy psiarz ma tendencje do kontrolowania innych. Dlatego ciągnie ich do głupiego zwierza, bo wiedzą, że wystarczy dać kundlowi żreć, wyprowadzić i zrobić posłanie, a będzie ci on "wierny"
Mieszkam 2 km od zamkniętej w tym roku spalarni odpadów organicznych- utylizowane są tam odpady z ubojni masarni, czy śnięte ryby i cała patola z pobliskich miasteczek podrzuca tam psy i koty, bo myślą, że jakoś sobie dadzą radę.... bo będą mogły wpieprzać odpady z masarni. Jakieś 15 lat temu jechałem motocyklem do rodziców i na drodze przy zaroślach zobaczyłem 2 synków sąsiada.... wtedy jakieś
P------e to były czasy, nie zapomnę ich, ale też nie tęsknię.
A filmik to robi trzecia runde po internetach, więc znów jakieś wykopowe lokowanie produktu?
@jackblackcanada: niby dlaczego ? to jedna z "karniejszych" ras, ale trzeba o psa dbać i go szkolić, też miałem owczarka jak byłem nastolatkiem i to był wspaniały kompan, ale pamiętam też że ojciec jeździł z nim na tresurę itp. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)