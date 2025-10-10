Potwór, który brutalnie zamordował 6-latka, wyszedł po 8 latach ponowny areszt
Potwór, który wdarł się nocą do domu w Kentucky i zabił śpiącego 6-letniego chłopca, został wypuszczony po zaledwie 8 latach więzienia mimo wyroku 20 lat. Teraz znów trafił do aresztu na Florydzie za złamanie warunków zwolnienia. Absurd i kpina z ofiar tak wygląda sprawiedliwość w USA.uh29
Okazuje się, że Afroamerykanie są obecnie znacznie bardziej uprzywilejowani niż biali kiedykolwiek wcześniej.
@Zycho: xD
....a czekaj....
Trump to tylko symptom tego co od dawna tam się dzieje.
Z długoletnimi sędziami coś niedobrego się dzieje. Odwala im, coś się rzuca na mózg. Być może to pycha, może brak wystarczającej presji czy kontroli społecznej. Zaczynają wierzyć w dziwne koncepcje, zamykają się na odczucia społeczne, podejmują dziwne decyzje, zaczynają wierzyć w swoją omnipotencję - tak patologicznie rozumiana jest przez nich niezawisłość. Tu jest duży
Tyle mam do powiedzenia , oni nawet praw człowieka nie szanują