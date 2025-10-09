mam znajomego co posiada cane corso....normalny facet,- tak sądziłem.... ale...

Kiedyś mi opowiedział , jak wyszedł na spacer ze swoimi pieskami..... pieski zobaczyły kotka.... i rzuciły się na kotka.... koleś opowiadał tę krwawą zbrodnię, która tam się działa, jak by to była część etapu wyprowadzania Cane Corso, na zwykły spacer...Wtedy zorientowałem się że miewa p------e myśli,... że mój znajomy, to psychopata... na codzień,prywatnie, fajny gość - ale jednak psychol. ...... od tamtej Pokaż całość