Bardzo dobrze, co chwila widzę w internecie artykuły katastroficzne:

"To koniec, Polska zbankrutuje"

"Polska się zadłuża na potęgę, budżet nie wytrzyma"

Weź przeczytaj taki artykuł, filmik zobacz, to cały internet będzie tym zawalony przez algorytmy podsuwające podobne g---o treści.



Prawda jest taka: Pokaż całość