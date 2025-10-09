Polska ma więcej złota niż EBC i Bank Anglii. Prezes NBP zapowiada dalsze zakupy
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przekazał w czwartek, że obecnie 25 proc. wszystkich rezerw NBP to złoto, którego zgromadzono 520 ton, a jego wartość przekracza 240 mld zł. Prezes zadeklarował, że NBP dalej będzie kupował ten surowiec.VoxClamantisInDeserto
"To koniec, Polska zbankrutuje"
"Polska się zadłuża na potęgę, budżet nie wytrzyma"
Weź przeczytaj taki artykuł, filmik zobacz, to cały internet będzie tym zawalony przez algorytmy podsuwające podobne g---o treści.
Prawda jest taka:
Chyba że całe to złoto trafi do Rosji.
@julian69: Ulica się nie zapakowała. Ten pociąg im odjechał, kiedy złoto było po 4-5k.