Prokuratura ujawniła, że Marcin R. nigdy nie miał prawa jazdy!!
Komentarze (56)
to może ukrzyżowanko? pasuje wiekowo a i kara chyba odpowiednia
@Miszczu_wszystkiego: ( ͡º ͜ʖ͡º)
Przecież facet powinien siedzieć dużo wcześniej, a co najmniej być na celowniku. Wystarczyłoby sprawdzić czy wsiadł za kółko w jakikolwiek przypadkowy dzień później...
@mexxl: pijanym i naćpanym odpadem ¯\(ツ)/¯
Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że nikt normalny nie popełnia przestępstw, więc co za tym idzie popełniają je tylko ludzie nienormalni, a więc wariaci. Czysta logika. A więc nie można skazać nikogo za przestępstwo bo jest wariatem. Quod erat demonstrandum.
ustawodawca myślał że to są normalni ludzie którzy przypadkiem jeżdżą z 2 promilami i kogoś przypadkiem mogą zabić - zdradzę zagadakę - OSOBA KTÓRA MA 2 PROMILE I JEST ZŁAPANA NA 100% OD LAT