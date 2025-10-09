W kwietniu zatrzymują gościa, który mimo braku prawa jazdy (kiedykolwiek) prowadzi PO ALKOHOLU i kilka miesięcy później gościu sobie jeździ dalej ot tak.

Przecież facet powinien siedzieć dużo wcześniej, a co najmniej być na celowniku. Wystarczyłoby sprawdzić czy wsiadł za kółko w jakikolwiek przypadkowy dzień później...