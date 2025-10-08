Cześć! Jestem Kacper, twórca VeloPlanner (wcześniej Velomapa).



Na początku tego roku rzuciłem korpo ( ͡° ͜ʖ ͡°) i od tamtej pory w 100% pracuję nad projektem. Dziś mogę ogłosić, że nasza aplikacja mobilna w końcu jest dostępna!



Czym jest VeloPlanner?

To narzędzie dla ludzi, którzy lubią kolarstwo romantyczne i turystykę rowerową – czy to wielodniowe wyprawy, weekend na szlaku, czy kilkugodzinną przejażdżkę po pracy. Skupiamy się na oficjalnych szlakach rowerowych i "przygodowej" jeździe, a nie na sportowych wyczynach czy segmentach.

Co oferuje aplikacja (wersja 1.0):

- Ponad 100 oficjalnych szlaków rowerowych z całej Europy (Green Velo, Wiślana Trasa Rowerowa, EuroVelo i wiele innych)

- Dostęp do Twoich tras zaplanowanych na veloplanner.com

- Szczegółowe informacje o trasach – nawierzchnia, przewyższenia, trudność

- Przydatne warstwy: noclegi, kempingi, stacje kolejowe, atrakcje turystyczne i wiele innych

- Sprawdzanie swojej lokalizacji na trasie podczas jazdy

Czego jeszcze nie ma (ale będzie):

To pierwsza wersja – nie ma jeszcze planowania tras ani nawigacji w aplikacji. Ale już nad tym pracujemy:

- Jesień/zima – edycja i tworzenie tras w apce

- Wiosna 2025 – nawigacja



Linki:

- iOS: apps.apple.com/us/app/veloplanner/id6753161627

- Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.veloplanner.mobile

- Strona: veloplanner.com