Cześć! Jestem Kacper, twórca VeloPlanner (wcześniej Velomapa).
Na początku tego roku rzuciłem korpo ( ͡° ͜ʖ ͡°) i od tamtej pory w 100% pracuję nad projektem. Dziś mogę ogłosić, że nasza aplikacja mobilna w końcu jest dostępna!
Czym jest VeloPlanner?
To narzędzie dla ludzi, którzy lubią kolarstwo romantyczne i turystykę rowerową – czy to wielodniowe wyprawy, weekend na szlaku, czy kilkugodzinną przejażdżkę po pracy. Skupiamy się na oficjalnych szlakach rowerowych i "przygodowej" jeździe, a nie na sportowych wyczynach czy segmentach.
Co oferuje aplikacja (wersja 1.0):
- Ponad 100 oficjalnych szlaków rowerowych z całej Europy (Green Velo, Wiślana Trasa Rowerowa, EuroVelo i wiele innych)
- Dostęp do Twoich tras zaplanowanych na veloplanner.com
- Szczegółowe informacje o trasach – nawierzchnia, przewyższenia, trudność
- Przydatne warstwy: noclegi, kempingi, stacje kolejowe, atrakcje turystyczne i wiele innych
- Sprawdzanie swojej lokalizacji na trasie podczas jazdy
Czego jeszcze nie ma (ale będzie):
To pierwsza wersja – nie ma jeszcze planowania tras ani nawigacji w aplikacji. Ale już nad tym pracujemy:
- Jesień/zima – edycja i tworzenie tras w apce
- Wiosna 2025 – nawigacja
Linki:
- iOS: apps.apple.com/us/app/veloplanner/id6753161627
- Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.veloplanner.mobile
- Strona: veloplanner.com
Jak na tym zarabiam?
Podstawowa wersja jest darmowa. Zarabiam na współpracach z organizacjami turystycznymi oraz oferuję funkcje premium. Dzięki temu projekt się utrzymuje i mogę go dalej rozwijać.
Komentarze (85)
najlepsze
W Twojej ustawiam start,
Do tego wiadomo, VeloPlanner jest z Polski ( ͡° ͜
@NoName4891:
Jestem megawonszdziewienc rzuciłem pracę i robię właśnie naleśniki.